Pappaufsteller in Bietigheim ist weg: Von H. P. Baxxter fehlt immer noch jede Spur

Der Scooter-Frontmann bleibt verschwunden – zumindest sein Ebenbild aus Pappe, das vor zweieinhalb Wochen aus dem McDonald’s in Bietigheim „entführt“ wurde. Die Polizei tappt im Dunkeln.

Ein später Abend im McDonald’s in Bietigheim. Menschen ordern Burger, Pommes und Cola. Einer von ihnen geht nicht (nur) mit einer dieser braunen Papiertüten voller Kalorien aus dem Laden. Er hat keinen Geringeren als H. P. Baxxter im Schlepptau. Mit einem Werbe-Pappaufsteller, der den Scooter-Frontmann zeigt, geht der Unbekannte durch die Tür des McDonald’s hinaus in die Nacht. Seither sind beide wie vom Erdboden verschwunden.

Das ist nun zweieinhalb Wochen her. Ist der Papp-Baxxter mittlerweile wieder aufgetaucht? Nein, sagt ein Polizeisprecher. „Die Fahndung nach dem ,Entführungsopfer‘ läuft nach wie vor, die Ermittlungen beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen dauern an.“ Bislang fehle leider noch eine heiße Spur, teilt der Polizeisprecher mit. „Der Täter, die Fluchtrichtung oder ein mögliches Fluchtmittel sind weiter unbekannt.“

Zeugen haben sich in der Causa Baxxter mittlerweile auch nicht gemeldet, konstatiert der Polizeisprecher. Ungewöhnlich, denn das Fast-Food-Restaurant müsste zum Zeitpunkt des Verschwindens des Papp-Baxxters gut besucht gewesen sein. Die Polizei sucht also weiter nach Zeugen, die das „Verschwinden“ des Musikers am Abend des 1. März beobachtet haben. Melden kann man sich unter 0 71 42 / 40 50 oder bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.