Was macht der Scooter-Frontmann im McDonald’s in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) und warum sucht ihn jetzt die Polizei? Eine etwas andere Geschichte aus dem Polizeibericht.

Es ist schon ein wenig kurios: Ein Musiker verschwindet aus einem Fastfood-Lokal in Bietigheim. Nun läuft eine – so heißt es auch seitens der Polizei – „nicht alltägliche Personenfahndung“. Was ist geschehen?

„Seit Samstag wird der Musiker H.P. Baxxter, seines Zeichens Frontmann der Band Scooter, in Form eines lebensgroßen Pappaufstellers vermisst. Zuletzt gesehen wurde der Aufsteller in einem Fast-Food-Restaurant in der Stuttgarter Straße in Bietigheim, wo er zu Werbezwecken aufgestellt war“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Gegen 22.45 Uhr verließ er – mutmaßlich unfreiwillig und ohne Zustimmung der Restaurantleitung – in Begleitung eines jungen Mannes das Restaurant.“

Seither ist sein Aufenthalt unbekannt. Bekannt ist hingegen, warum H.P. Baxxter, beziehungsweise sein Abbild in Papierform, in dem Fast-Food-Restaurant war. Nämlich nicht, um sich einen Burger zu holen. Vielmehr macht der 60-jährige Techno-Musiker Werbung für einen der Burger auf der Speisekarte des Restaurants zum goldenen M.

Deshalb auch der Papp-Aufsteller mit Baxxters Konterfei, der Samstagnacht mit einem unbekannten Begleiter verschwunden ist. Dieser soll etwa 18 oder 19 Jahre alt gewesen sein und kurze blonde Haare gehabt haben. Ferner trug er eine weiße Daunenjacke.

Laut Polizei dürfte der Wert des Papp-Baxxters bei rund 300 Euro liegen, „auch wenn die Musik des echten Künstlers unbezahlbar ist“, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zum Aufenthaltsort des „Vermissten“ nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Telefon 0 71 42 / 40 50 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen. Hyper, hyper.