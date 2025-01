Die Papaya ist eine Frucht mit vielen Qualitäten. Das süßliche Fruchtfleisch eignet sich hervorragend für Salate oder Dessertspeisen. Unreifes Fruchtfleisch kann sogar wie Gemüse verarbeitet und zum Beispiel für Churrys oder Chutneys verwendet werden. In der Regel werden Papayas für die Verarbeitung in Scheiben oder Würfel geschnitten. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Enden abschneiden

Als erstes sollten Sie die Enden der Papaya etwa einen oder zwei Zentimeter dick abschneiden. Das erleichtert vor allem das Schälen.

2. Papaya schälen

Auch wenn die Schale prinzipiell essbar ist, sollte die Papaya aufgrund des bitteren Geschmacks der Schale und wegen eventuellen Resten von Pflanzenschutzmitteln geschält werden. Dünn und vollständig lässt sich die Schale am besten mit einem Sparschäler entfernen.

3. Papaya halbieren

Als Nächstes muss die Papaya halbiert werden, damit im nächsten Schritt die Kerne entfernt werden können und sich die Papaya später besser schneiden lässt.

4. Papaya-Kerne entkernen

Mit einem Löffel können nun die Kerne entfernt werden. Prinzipiell können diese ebenfalls verzehrt werden. Die Kerne schmecken leicht scharf bis pfeffrig und können daher zum Beispiel getrocknet (im Backofen bei 100 Grad für etwa 10 Minuten) als milden Pfefferersatz in einer Pfeffermühle verwendet werden. Schwangeren und Stillenden wird der Verzehr von unreifen Papayas und Papaya-Kernen allerdings abgeraten.

6. Papaya-Hälften schneiden

Je nach Rezept und Verwendung können die Papaya-Hälften nun in Scheiben oder Würfel geschnitten werden. Für Salate eignen sich dünne Scheiben in der Regel besser. Würfel sind hingegen für gekochte Gerichte passender. Im Ofen können hingegen auch ganze Papa-Hälften gefüllt und gebacken werden

Reife Papayas erkennen

Auch wenn Papayas unreif gegessen werden können und sie sich so zum Beispiel als Gemüseersatz eignen, werden sie in der Regel im reifen Zustand bevorzugt. Reife Papayas erkennen Sie zum einen an der Farbe. Sie haben eine grüngelbe bis gelbe Farbe oder haben rote Flecken und Streifen. Ein weiteres Zeichen für eine optimale Reife ist der Drucktest. Bei Druck auf die Schale sollte die Papaya leicht nachgeben, aber nicht weich sein. Da Papayas nachreifen, können auch unreife Exemplare gekauft werden.