Panzerkaserne Böblingen: US-Supermarkt für 47 Millionen Euro entsteht bis 2028 – Update von der Baustelle

Trotz geopolitischer Spannungen schreitet der Bau eines 47 Millionen Euro teuren US-Supermarkts in Böblingen voran. Was gegen den Bau sprach und wie weit die Arbeiten sind.
Trotz des Krieges in Iran und dem Abzug der US-amerikanischen Militärspezialeinheit Green Berets aus Böblingen gehen die Bauarbeiten an dem riesigen Supermarkt auf dem Gelände der Panzerkaserne weiter wie geplant. Der Neubau soll die Qualität der Lebensmittelversorgung für die Militärangehörigen und ihre Familien verbessern, sagt ein Sprecher. Der Spatenstich war im Juni vergangenen Jahres. Im Frühjahr 2028 plant die US-Army Garnison Stuttgart (USAG), die die US-Stützpunkte betreut, die Eröffnung.