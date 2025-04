Erfurter finden Weltkriegsmunition in ihrem Garten

1 Die Bewohner informierten die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Schock für die Bewohner eines Hauses in Erfurt: Während sie im Garten arbeiten, stoßen sie plötzlich auf eine Panzergranate.











Bewohner eines Hauses in Erfurt haben bei einer Grabung in ihrem Garten Munition gefunden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich diese etwa 20 Zentimeter in der Tiefe unter einer Grassnarbe.