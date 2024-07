Pannenflugzeuge beim Militär: Erneut Kampfflugzeug in Russland abgestürzt

1 Immer wieder stürzten in Russland Kampfflugzeuge nach offiziellen Angaben auch aus technischen Gründen ab. (Archivbild) Foto: Vitaliy Timkiv/AP/dpa

Nicht nur bei Luftschlägen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verliert Moskau Kampfflugzeuge. Bisweilen gibt es auch hausgemachte Gründe.











Moskau - In Russland ist zum zweiten Mal in dieser Woche ein Kampfflugzeug des Verteidigungsministeriums abgestürzt. Ein Kampfbomber vom Typ Suchoi Su-34 sei im Gebiet Wolgograd bei einem planmäßigen Trainingsflug in menschenleerem Gebiet aufgeschlagen. Die Piloten hätten sich aus der Maschine herauskatapultiert und seien am Leben, teilte das Ministerium mit. Demnach soll der Absturz eine technische Ursache haben. Details wurden nicht genannt. An Bord sollen keine Raketen gewesen sein.