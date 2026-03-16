Pannen des Kulturstaatsministers: Wolfram Weimer im Porzellanladen der Kultur

Vor seiner Berufung war der Kulturstaatsminister eher kulturfremd unterwegs – das rächt sich nun. Zeit für Konsequenzen, meint unser Kulturredakteur Stefan Kister.
Das dürfte ein Novum sein: Dass ein Kulturstaatsminister auf einem zentralen Forum seines Wirkens zur Persona non grata geworden ist. Sollte Wolfram Weimer sich anders als um die Verleihung des von ihm nachhaltig beschädigten Buchhandlungspreises bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse an diesem Mittwoch nicht um ein Grußwort drücken, muss er davon ausgehen, dass ihm breiter Protest entgegenschlägt.