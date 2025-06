Panne in Leonberg: Totalausfall im Leobad: So reagieren die Badegäste

1 Reiner Schmidt und seine Enkelin wollen für das Seepferdchen üben Foto: Rickarda Reichert

Bei 30 Grad bleibt das Leobad vorerst geschlossen. Der Grund: ein Totalausfall der Technik. Gäste sind enttäuscht – zeigen aber trotzdem Verständnis.











Statt Spiel und Spaß im erfrischend-kühlen Wasser des Leobads gibt es am Freitagvormittag erst einmal Verwirrung und Ernüchterung. Die Badegäste, vollbepackt mit Strandmuscheln und Wasserbällen, stehen an diesem Tag, an dem es 30 Grad warm werden soll, vor verschlossenen Toren. Aufgrund eines Serverausfalls, der sämtliche technische Systeme wie die Kassen oder die elektronischen Drehkreuze am Eingang lahmgelegt hat, kann das Freibad nicht wie gewohnt um 7.30 Uhr öffnen. Ob es am Datum, Freitag, der Dreizehnte, liegt?