Panne in der „Tagesschau“

1 Thorsten Schröder hat sich bei der „Tagesschau“ am Samstag bei den Lottozahlen versprochen. (Archivbild) Foto: imago images/Sven Simon/Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de

„Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder ist am Samstag in der 20-Uhr-Ausgabe ein kleines Malheur passiert. Er nannte bei den Lottozahlen als Superzahl zunächst „D“ statt „Null“.









Kleine Panne in der „Tagesschau“: In der 20-Uhr-Ausgabe am Samstag hat sich Sprecher Thorsten Schröder versprochen. Bei den Lottozahlen nannte er als Superzahl „D“ statt „Null“ - dann korrigierte er sich. Mehrere Medien berichteten.

„Das mussten wir natürlich richtigstellen“, twitterte die Redaktion am Sonntag und veröffentlichte einen selbstironischen Clip, in dem Schröder die „Lottobuchstaben“ vorliest und als Superbuchstaben „Null“ nennt.

Viele Nutzer kommentierten den Clip humorvoll. Am Sonntag war die korrekte Version der Lottozahlen in der ARD-Mediathek und auf „tagesschau.de“ zu sehen und zu hören.