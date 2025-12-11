Wohl der Schreck eines jeden Fallschirmspringers: In Australien bleibt ein Flugsportler kurz vor dem Absprung mit einem Griff seiner Ausrüstung an einer Klappe hängen. Das hat fatale Folgen.
Canberra - Im Norden Australiens ist ein Fallschirmspringer kurz vor dem Absprung an einer Klappe hängengeblieben. Der sich unkontrolliert öffnende Ersatzfallschirm verfing sich am Heck der Maschine, der Mann wurde ins Freie gerissen und baumelte sekundenlang in einer Höhe von 15.000 Fuß (knapp 4.600 Meter) unter dem Kleinflugzeug, wie in einem jetzt veröffentlichten Video der australischen Transportbehörde ATSB zu dem Vorfall vom September zu sehen ist.