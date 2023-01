1 So fleißig waren die ehrenamtlichen Helfer am Samstag in Kornwestheim. Foto: /Wolfgang Kuttig

Christbäume werden in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) wie vielerorts ehrenamtlich eingesammelt. Nun ist dort aber die Müllabfuhr schneller gewesen – und hat wohl auch die Spenden mitgenommen.















Eine Frau aus Erdmannhausen hat am vergangenen Samstag nicht schlecht gestaunt: Als sie gegen 7 Uhr morgens aus dem Fenster geschaut hat, wurden gerade die Biomülltonnen geleert. Da hat einer der Mitarbeiter einen kleinen, am Straßenrand liegenden Christbaum genommen, kurz angeschaut und kurzerhand mit ins Müllauto geworfen. Die Frau, der der Baum gehörte, war froh, dass sie keine Münzen an den Zweigen festgemacht hatte – das machen sonst viele für die Kinder, die eigentlich zum Einsammeln der Bäume hätten kommen sollen.

In Erdmannhausen leitet die Astrid-Lindgren-Schule im Wechsel mit der evangelischen Kirche die jährliche Christbaum-Sammelaktion. In diesem Jahr ist den ehrenamtlichen Helfern der Schule offenbar der Müllentsorger Alba zuvorgekommen. Mehrere Anwohner – rund um die Ostlandstraße – erzählen, dass ihre Bäume schon weit vor 10 Uhr verschwunden waren. Da sollte die Aktion der Schule aber erst beginnen. Eine Frau hatte einen Umschlag mit einem Geldschein an ihrem Baum befestigt. Am Morgen hat sie dann bei Facebook gelesen, dass die Mitarbeiter von Alba gerade fälschlicherweise Bäume mitnehmen. Sie sei sofort raus gegangen, aber ihr Baum war mitsamt dem Geld schon weg, erzählt sie.

Zwei Bäume in 100 Tonnen Müll

Der Dienstleister Alba ist in keiner Kommune im Landkreis Ludwigsburg für die Entsorgung von Weihnachtsbäumen zuständig. Unsere Zeitung hat erfahren, dass am Wochenende in Marbach, Steinheim, Großbottwar und Oberstenfeld etwa 100 Tonnen Müll eingesammelt wurden – in der Müllumladestation in Marbach wurden in dieser Charge offenbar zwei Weihnachtsbäume gefunden.

Wie viele Bäume in Erdmannhausen versehentlich von der Firma Alba eingesammelt wurden, ist nicht bekannt. Unserer Redaktion wurde von mindestens drei Bäumen berichtet: Die Frau, die ihre Beobachtung bei Facebook geteilt hat, hat mindestens zwei Bäume verschwinden sehen. Die andere Anwohnerin hat ebenfalls einen Fall mitbekommen. Manche seien sogar dem Müllauto hinterher gelaufen, heißt es bei Facebook.

Alba will mit Schulleitung sprechen

Die Astrid-Lindgren-Schule spricht unterdessen von einer erfolgreichen Sammelaktion und weiß gar nichts von verschwundenen Bäumen oder Spenden. Ein Sprecher von Alba bestätigt, dass einige Bäume in Erdmannhausen abhanden gekommen sind. „Dies geschah wohl in Eigenregie von zwei Mitarbeitern, die neu bei uns sind. Die neuen Kollegen sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass sie die Weihnachtsbäume mit einsammeln müssten“, sagt er. Das Unternehmen wolle nun „den Sachverhalt lückenlos aufklären“ und sich mit der Grundschule bezüglich des Ausfalls der Spenden in Verbindung setzen.

In anderen Kommunen sind die Weihnachtsbäume am Wochenende offenbar problemlos eingesammelt worden. So verkündet der CVJM Affalterbach, dass die Sammelaktion erfolgreich war und der Erlös nun der Jugendarbeit des Vereins zugute kommen wird. Auch in Kornwestheim hat der CVJM am Samstag Bäume eingesammelt, dort waren es rund 1500 Stück.

Der Verantwortliche für die Aktion, Wolfgang Kuttig, ist sich sicher, dass es noch mehr hätten werden können. „In Glanzzeiten vor Corona haben wir auch schon 2500 Bäume eingesammelt“, sagt er. Hat die Müllabfuhr also auch in Kornwestheim zugeschlagen? Wolfgang Kuttig vermutet: nein. Denn in Kornwestheim wurden am Samstag regulär keine Tonnen geleert. Außerdem hätten viele Leute erzählt, dass sie ihren Baum noch etwas länger stehen lassen und nicht schon zur Sammelaktion am 7. Januar abbauen wollen, so Kuttig.