Robin Heidepriem 25.04.2024 - 17:13 Uhr , aktualisiert am 25.04.2024 - 17:01 Uhr

1 Rund 300 Journalisten waren tags zuvor bei der Eröffnung der neuen Achterbahn „Voltron Nevera“. Foto: Göpfert

Die ersten Fahrten der neuen Achterbahn Voltron Nevera im Europa-Park sind am Donnerstag, einen Tag nach der Einweihung, gestoppt worden.











Diese Nachricht machte in den Sozialen Medien die Runde. Für das "WarmUp" der Achterbahn am Donnerstag konnten sich Jahreskarteninhaber vorab registrieren. Per E-Mail sei dann plötzlich der Hinweis gekommen, dass die Fahrten storniert wurden, meldeten Betroffene auf Threads. Eigentlich hätten die Fahrten laut "Schwarzwälder Bote" von 15 bis 21 Uhr stattgefunden.