Zum Jahresende hat Sabrina Carpenter auf ihre Höhepunkte 2025 zurückgeblickt. Doch neben Erfolgen gab es auch ein gefährliches Missgeschick: Die Sängerin hat aus Versehen ihr Badezimmer in Brand gesetzt.
2025 ist nicht alles für Sabrina Carpenter nach Plan verlaufen. Die 26-jährige Popsängerin nutzte Silvester für einen ganz persönlichen Jahresrückblick auf Instagram und überraschte ihre Fans dabei mit einer unerwarteten Enthüllung: Offenbar hat sie im vergangenen Jahr ihr eigenes Badezimmer abgefackelt.