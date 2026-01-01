Zum Jahresende hat Sabrina Carpenter auf ihre Höhepunkte 2025 zurückgeblickt. Doch neben Erfolgen gab es auch ein gefährliches Missgeschick: Die Sängerin hat aus Versehen ihr Badezimmer in Brand gesetzt.

2025 ist nicht alles für Sabrina Carpenter nach Plan verlaufen. Die 26-jährige Popsängerin nutzte Silvester für einen ganz persönlichen Jahresrückblick auf Instagram und überraschte ihre Fans dabei mit einer unerwarteten Enthüllung: Offenbar hat sie im vergangenen Jahr ihr eigenes Badezimmer abgefackelt.

In einer Serie von Instagram-Stories ließ Carpenter an Silvester die vergangenen zwölf Monate Revue passieren. Zwischen Schnappschüssen von glamourösen Auftritten und Karriere-Highlights versteckte sich allerdings auch ein deutlich weniger glanzvolles Foto. Zu sehen war ein verkohltes Waschbecken mit schwarzen Brandspuren. Dazu schrieb die Sängerin: "Hab mein Badezimmer versehentlich in Brand gesetzt" - versehen mit einem weißen Herz-Emoji.

Kerze als möglicher Übeltäter

Auf dem Bild ist neben dem beschädigten Waschbecken auch eine Kerze zu erkennen, die vermutlich für das Feuer-Desaster verantwortlich gewesen sein dürfte. Wann genau sich der Vorfall ereignete, behielt Carpenter allerdings für sich.

Das Jahr 2025 war für Carpenter trotz der häuslichen Panne außergewöhnlich erfolgreich. Ihre Instagram-Stories zeigen ihre zahlreichen beruflichen Meilensteine: Sie arbeitete mit Country-Legende Dolly Parton am Remix von "Please Please Please" zusammen und stand gemeinsam mit Paul Simon bei "Saturday Night Live" auf der Bühne. Auch ein "Vogue"-Cover, die Dreharbeiten zum "Manchild"-Video und die Veröffentlichung ihres Albums "Man's Best Friend" prägten ihr Jahr.

Weihnachtsgeschenk für die Fans

Kurz vor dem Badezimmer-Geständnis hatte Carpenter eine musikalische Überraschung für ihre Anhänger parat. Sie veröffentlichte am 24. Dezember den Bonus-Track "Such a Funny Way" zu ihrem Album "Man's Best Friend". In einem Instagram-Post bedankte sie sich bei ihren Fans für ein "wunderschönes Jahr".

"Ich liebe euch so sehr", schrieb Carpenter. "Ich fühle mich glücklich zu wissen, dass noch so viel Gutes kommen wird."