Zahlreiche Sky-Nutzer sind am Dienstagabend verärgert: Der TV-Sender hat mit technischen Problemen zu kämpfen. Und das ausgerechnet beim Fußball-Kracher des Jahres der Bayern gegen Liverpool.

Stuttgart - Diesem Spiel fieberten Fußball-Fans in ganz Deutschland seit Wochen entgegen: Die legendären Reds gegen die Mia-san-Mia-Bayern. Das Königsklassen-Duell zwischen dem FC Liverpool und Bayern München elektrisierte am Dienstagabend die Massen. Umso größer war die Enttäuschung und der Frust zahlreicher Fans, die sich das Spektakel über mobile Endgeräte beim Pay-TV-Sender Sky ansehen wollten.

Technische Schwierigkeiten bei Sky

Zum Ärger vieler Kunden des Bezahlsenders hat es bei der Übertragung des Achtelfinal-Spiels technische Schwierigkeiten gegeben. Bei den Services Sky Go und Sky Ticket sahen viele Zuschauer nur einen Ladebildschirm oder eine Anzeige anstatt des Spiels auf ihren mobilen Endgeräten. Andere klagten in den sozialen Netzwerken über eine schlechte Bildqualität. Die Sky-Go-App für Handy, Tablet oder Computer funktionierte augenscheinlich bei vielen Usern gar nicht oder nur sehr unzureichend.

Großer Ärger bei Fußball-Fans

Dabei hatte der TV-Sender noch groß für das Spiel geworben und mit besonderen Angeboten gelockt. So wurde beispielsweise ein Sky-Ticket ermäßigt für 9,99 Euro angeboten. Doch einige User, die sich das Ticket am Dienstag vor dem Spiel kauften, hatten bis zum Mittwochmorgen noch keine Zugangsdaten erhalten. Auch die Website von Sky war aufgrund von überlasteten Servern teils nicht zu erreichen. Die TV-Panne sorgte für großen Ärger bei zahlreichen Fans. Denn viele von ihnen hatten sich extra für das Spiel einen Account gekauft. Ein Blick in das Störungsdiagramm auf dem Portal allestoerungen.de zeigt: Kunden hatten in ganz Deutschland mit Problemen zu kämpfen. Ihren Frust brachten die Fans in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck.

So reagiert Sky auf die Fan-Wut

„Der Ansturm auf Sky Ticket am gestrigen Abend hat alle Rekorde gebrochen“, sagte Sky-Sprecher Dirk Böhm am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. „Deshalb konnten wir leider einige Aktivierungsanfragen nicht rechtzeitig bis zum Spielbeginn bearbeiten.“ Der Sprecher kündigte an, sich in den nächsten Tagen mit den betroffenen Kunden in Verbindung zu setzen, die das Supersport-Ticket gebucht hatten und welches nicht rechtzeitig aktiviert wurde. Was dann geschehe, ließ der Sprecher offen.

Trotz aller Probleme hat die Fußball-Übertragung des Champions-League-Spiels dem Pay-TV-Sender gute Zahlen beschert. Durchschnittlich 1,33 Millionen Zuschauer sahen das 0:0 am Dienstagabend live im Fernsehen. Es waren 1,66 Mio. Zuschauer um 21 Uhr linear auf Sky - „die stärkste Anstoßzeit in der Champions League-Geschichte auf Sky“, wie der Sprecher sagte. Weitere 290 000 Zuschauer sahen das Achtelfinal-Hinspiel über das Internetangebot Sky Go - das waren so viele Kunden wie noch nie. Nicht zu ermitteln ist die Zahl der Zuschauer in Kneipen.