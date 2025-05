Für Kim Kardashian (44) hat die diesjährige Met Gala offenbar mit einem kleinen Schreckmoment begonnen. Noch bevor sie den blauen Teppich betrat, soll ein Sicherheitsmann an der Schleppe ihres Outfits hängen geblieben sein. In einem Video, das auf TikTok geteilt wurde, ist die 44-Jährige bei dem Vorfall zu sehen.

Der Security-Mitarbeiter war vor dem Hotel des Stars wohl versehentlich über den Ausläufer des Rocks gestolpert. Der Clip zeigt, wie Kardashian den Wachmann ansieht, während sie ihm ihre Hand hinhält, um ihn zu stützen, als er ins Straucheln gerät. Obwohl Kardashians breitkrempiger Hut, der zu ihrem Met-Gala-Outfit gehörte, einen Teil ihres Gesichts verdeckte, schien sie ruhig zu bleiben. Das Outfit hat den kleinen Ausrutscher des Bodyguards wohl ebenfalls unbeschadet überstanden.

Später am Abend schritt Kim Kardashian jedenfalls problemlos in dem schwarzen Lederzweiteiler über den blauen Teppich der Modeveranstaltung in New York City. Das Outfit bestand aus einem rückenfreiem Korsett-Oberteil mit Krokodil-Print und einem enggeschnitten Rock im gleichen Stil.

Das diesjährige Thema der Met Gala war "Superfine: Tailoring Black Style", wobei der Dresscode "Tailored for You" lautete. Kardashians Schwestern, Kylie (27) und Kendall Jenner (29), nahmen ebenfalls an dem Event teil.

Kim Kardashian sorgt immer wieder für Met-Gala-Schlagzeilen

Kim Kardashian hatte schon mehrfach riskante Outfits bei der Met Gala präsentiert. Im Jahr 2023 trug sie ein Haute-Couture-Kleid von Schiaparelli, das mit mehreren tausend Perlen besetzt war. Nach dem Besuch des Events sollen sich US-Medienberichten zufolge angeblich ein paar Perlenfäden am unteren Ende des Kleides gelöst haben.

Außerdem sorgte sie 2022 für Aufsehen, als sie in ein Kleid von Marilyn Monroe aus dem Jahr 1962 schlüpfte. Sie nahm mehrere Kilos ab, um in das enge Outfit zu passen, wie sie später verriet.