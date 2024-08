Panne bei der Schönbuchbahn: Wer joggt, ist genauso schnell

1 Der Fahrzeugbestand der Schönbuchbahn ist veraltet. Foto: /Stefanie Schlecht

Die Schönbuchbahn leidet unter ihren veralteten Fahrzeugen, ist aber dennoch deutlich pünktlicher als andere Verkehrsunternehmen.











Keine Freude kam bei einem schwerbehinderten Fahrgast Anfang August auf, als er in Dettenhausen in die Schönbuchbahn einsteigen wollte. Sein Ziel war Böblingen, zuvor war er von Tübingen mit dem Bus gekommen. Doch die Schönbuchbahn stand still am Bahnhof Dettenhausen, die Türen waren abgeschlossen. Ein Mitarbeiter erklärte, die Bahn werde abgestellt. Ziemlich verwundert war der Mann, als die Bahn dann doch noch losfuhr. Auf seine Nachfrage wurde ihm erklärt, dass die Bahn in Böblingen abgestellt werde. Das stieß bei dem Fahrgast nun auf absolutes Unverständnis. Wenn sie schon in Böblingen abgestellt werde, dann hätte er doch bis dahin mitfahren können, war sein Argument.