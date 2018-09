Panne bei Cathay Pacific Airline schreibt eigenen Namen auf Flugzeug falsch

Von red/dpa 20. September 2018 - 08:28 Uhr

Die Airline Cathay Pacific beweist Humor. Foto: AIRBUS

Wie man ein peinliches Missgeschick mit etwas Selbstironie zum weltweiten Internet-Hit machen kann, hat die chinesische Airline Cathay Pacific auf Twitter bewiesen.

Hongkong - Die in Hongkong ansässige Fluggesellschaft versah den Rumpf einer Maschine versehentlich mit dem Schriftzug „CATHAY PACIIC“ - und ging mit diesem gut sichtbaren Lapsus lieber gleich offensiv um: „Ups, diese sonderbare Beschriftung wird nicht lange bleiben! Das geht zurück in die Werkstatt!“, schrieb die Airline am Mittwoch auf Twitter zu Fotos, auf denen das fehlende „F“ ins Auge sticht.