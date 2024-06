Panne an der Strombörse: Warum der Strompreis plötzlich in die Höhe schießt

1 Auf dem sogenannten Day-Ahead-Markt werden die Stromlieferungen für den folgenden Tag gehandelt. Am Dienstag führte eine Panne zu extremen Preisspitzen. Foto: dpa/Christian Charisius

Chaos auf dem Strommarkt: Infolge einer technischen Panne schießen die Preise in astronomische Höhen. Besonders eine Gruppe von Stromkunden trifft das.











Eine Panne an der größten Strombörse Europas EPEX hat dazu geführt, dass die Preise an den Spotmärkten zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit August 2022 gestiegen sind. Der Preis pro Kilowattstunde Strom ohne Steuern, Abgaben und Umlagen kletterte am Dienstagmorgen bei der sogenannten Day-Ahead-Auktion für Mittwoch zwischenzeitlich auf 2,33 Euro, während Preise um 10 Cent realistisch gewesen wären. Im Tagesmittel lag der Preis noch bei rund 50 Cent. Zum Vergleich: Am Vortag lag der Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde bei rund 8,5 Cent.