Panikrocker: Udo Lindenberg im Krankenhaus – Auftritt abgesagt

Keine zwei Wochen nach seinem 80. Geburtstag fällt ein Bürgertreff mit Udo Lindenberg im westfälischen Gronau aus: Der Panikrocker ist laut der Veranstalter im Krankenhaus und braucht eine Auszeit.
Gronau/Hamburg - Udo Lindenberg (80) hat aus gesundheitlichen Gründen einen Termin am kommenden Mittwoch in seiner Geburtsstadt Gronau abgesagt. Er befinde sich derzeit "in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen", teilte die Brost-Stiftung als Veranstalterin in Essen mit.