„Panem“-Saga bekommt Zuwachs: Darum kehrt Suzanne Collins in die Welt der Hungerspiele zurück

US-Autorin Suzanne Collins setzt die „Tribute von Panem“ fort. Der Oetinger-Verlag veröffentlicht die deutsche Übersetzung von „Sunrise of the Reaping“ parallel zur Originalausgabe am 18. März 2025.

Als „Die Tribute von Panem“ erschienen, sorgte die Romantrilogie von Suzanne Collins für viel Wirbel. Sie bekam Auszeichnungen, landete wegen ihres Gewaltpotenzials in manchen US-Bibliotheken und einzelnen Ländern aber auch auf der Liste verbotener Bücher. Mit etlichen Verfilmungen und dem 2020 erschienenen Prequel, das die Vorgeschichte des despotischen Schurken hinter den „Panem“-Hungerspielen beleuchtete, blieb die Aufmerksamkeit seither hoch – und das wird sich vorerst nicht ändern.

Fans der dystopischen Saga dürfen sich auf Neues aus dem Universum ihrer Heldin Katniss Everdeen freuen. „Die Tribute von Panem. Sunrise on the Reaping“ heißt die Fortsetzung, die weltweit am 18. März 2025 erscheinen wird. Wie der Oetinger-Verlag nun mitteilt, hat er sich die deutschen Rechte gesichert; in dem Hamburger Verlag sind bislang alle deutschsprachigen Ausgaben der „Panem“-Saga erschienen.

Erzählt wird noch eine Vorgeschichte

Die deutsche Übersetzung übernehmen wie bei den anderen Bänden Sylke Hachmeister und Peter Klöss; sie wird zum selben Zeitpunkt wie die US-Ausgabe am 18. März erscheinen. Der neue Band erzählt von den Ereignissen am Morgen der 50. Hungerspiele und spielt damit 24 Jahre vor dem Auftakt der Trilogie, der auf Deutsch 2009 unter dem Titel „Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele“ herauskam.

Suzanne Collins begründet ihre Rückkehr in die „Panem“-Welt mit dem aktuellen Zustand der Welt. „Bei diesem neuen Band ließ ich mich von David Humes Theorie der ‚stillschweigenden Unterwerfung‘ inspirieren“, erläutert die Bestseller-Autorin. In ihr geht es um die Frage, warum sich viele Menschen einigen wenigen unterwerfen. „Die Geschichte bot sich zudem an, um tiefer in den Einsatz von Propaganda und die Macht derjenigen einzutauchen, die das Narrativ kontrollieren“, führt Collins weiter aus und ergänzt: „Die Frage, ob etwas real oder nicht real ist, erscheint mir von Tag zu Tag drängender.“

Die Bücher der „Panem“-Saga, die die Auswirkungen von Krieg und Gewalt auf Heranwachsende sehr radikal zum Thema machen, sind Weltbestseller, sie wurden in 54 Sprachen übersetzt und weltweit in mehr als 100 Millionen Exemplaren verkauft. Die bislang fünf Verfilmungen haben 3,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. Auch für die neue Fortsetzung sind die Filmrechte bereits verkauft.

Der erste Band der „Panem"-Saga erschien 2008 im Original und 2009 in der deutschen Übersetzung „Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele" im Friedrich Oetinger-Verlag. Es folgten 2010 „Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe" und 2011 „Die Tribute von Panem. Flammender Zorn". 2020 erschien das Prequel „Die Tribute von Panem. Das Lied von Vogel und Schlange".

Am 1. Oktober 2024 veröffentlicht Oetinger eine illustrierte Ausgabe des ersten Bandes „Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele“ mit mehr als dreißig Schwarz-Weiß-Illustrationen des international gefeierten Künstlers Nico Delort.