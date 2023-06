1 In den Operationssälen rund um Stuttgart kehrt ganz langsam wieder der Alltag ein. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Stuttgart - Der Trend ist aktuell wirklich stabil.“ Mark Dominik Alscher kann ein wenig durchatmen. Denn der Höhepunkt der zweiten Welle der Coronapandemie ist zumindest in der Region Stuttgart überschritten: „Seit knapp zwei Wochen haben wir konstant zwischen 40 und 60 Covid-19-Patienten“, berichtet der Medizinische Direktor des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart. Aktuell werden in der Klinik 58 Pandemiepatienten versorgt, im November waren es bis zu 90. Die Zahlen am Bosch-Krankenhaus haben sich also nahezu halbiert. Ähnlich fällt die Bilanz in den RKH-Kliniken im Kreis Ludwigsburg aus.