1 Die Impfquote müsste mittlerweile etwas höher as 62,4 Prozent liegen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

62,4 Prozent wird momentan als Impfquote in Stuttgart angegeben. Die Zahl ist allerdings von Ende November. Seither gibt es keine neuen Zahlen – weder für Stuttgart noch für andere Stadt- und Landkreise. Das Sozialministerium nennt Gründe.















Link kopiert

Stuttgart - Wie hoch ist die Impfquote in Stuttgart? Auf diese Frage gibt es derzeit keine genaue Antwort. Die Stadt hat am Montag im Sozialausschuss 62,4 Prozent genannt für zweimal Geimpfte. Nur stammt der Prozentsatz vom 28. November. Die aktuellen Impfquoten für Stadt- und Landkreise kann das Sozialministerium seither nicht angeben.

Technische Probleme beim Dienstleister

Als „Hauptgrund“ für den seit etwa zwei Wochen anhaltenden Mangel nennt das Ministerium „technische Probleme bei unserem Dienstleister“, so Sprecher Pascal Murmann. „Der Zugriff auf das Programm für die Auswertung ist derzeit nicht möglich.“ Deshalb liege dem Sozialministerium nur die landesweite Impfquote vor. Bei der Übersicht nach Stadt- und Landkreisen handele es sich um eine „Sonderauswertung“, so Murmann. Man arbeite aber „unter Hochdruck daran, das Problem zu beheben“. Man hofft, „dass die Quote ab kommender Woche wieder verfügbar ist“, erklärt der Sprecher.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Die Kinderimpfungen in Stuttgart haben begonnen – großer Andrang zum Start

Dass die Impfquote seit Ende November auch in Stuttgart wenigstens etwas gestiegen sein dürfte, zeigen die Landeszahlen. Dort ist die Quote der zweimal Geimpften seither von 64,1 Prozent aller Einwohner auf 67,8 Prozent gestiegen (plus 3,7 Prozentpunkte), die der Erstimpfungen von 66,1 auf 70,1 Prozent (plus 4,0 Punkte). Übertragen auf Stuttgart wäre das ein Zuwachs bei den zweimal Geimpften auf 66,1 Prozent, bei den Erstimpfungen auf 68,7 Prozent. Auch das wäre freilich immer noch viel zu wenig.