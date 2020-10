1 Eine Corona-Abstrichstelle in Stuttgart – Baden-Württemberg will deutlich mehr Testmöglichkeiten schaffen. Foto: dpa/Marijan Murat

Nachdem das Coronavirus Baden-Württemberg mit voller Wucht trifft, sollen die Corona-Testkapazitäten laut Medienberichten ausgebaut werden. Es ist gar von einer Verdoppelung die Rede.

Stuttgart - Die Landesregierung will einem Bericht zufolge die Corona-Testkapazitäten ausbauen. Das Vorhaben soll am Dienstag im Kabinett beschlossen werden, wie „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ (Dienstag) berichteten. Das Landesgesundheitsamt (LGA) und das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) sollten dadurch in die Lage versetzt werden, zusammen täglich 900 Proben zu analysieren. Das wäre laut Zeitungsbericht eine Verdopplung der bisherigen Kapazitäten.

Um die Kapazitäten auszubauen, sollten neue Geräte angeschafft und auch neue Stellen geschaffen werden. Mehr als 3,7 Millionen Euro seien dafür in diesem und im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich vorgesehen. In der vorvergangenen Woche hatte es laut Bericht landesweit mehr als 144 000 Corona-Tests gegeben, die meisten davon in privaten Labors sowie in Universitätskliniken und Krankenhäusern.