Panda-Rapper im Wandel der Zeit: Das waren Cros größte Stuttgart-Konzerte

Carlo Waibel, 1990 in Mutlangen geboren und in Stuttgart aufgewachsen, begann mit etwa 13 Jahren Musik aufzunehmen, lernte Klavier und Gitarre, absolvierte eine Ausbildung zum Mediengestalter und arbeitete als Cartoonzeichner, bevor er mit seinem Video „Easy“ Ende 2011 den Durchbruch schaffte. Mit der Pandamaske als Markenzeichen sind die 2010er sein Jahrzehnt. Und Stuttgart ist der Ort, an dem er seine ersten großen Konzerte spielt.

2012: Universum und Hiphop-Open

Einer seiner ersten Auftritte fand auf dem Stuttgarter Hiphop-Open statt. Foto: imago stock&people

So spielt er im April 2012 vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stuttgarter Club Universum eines seiner ersten größeren Konzerte. Die After-Party findet im Club Schräglage statt. Damals noch als „Hiphop-Newcomer“ bezeichnet, ruft er „Ich bin euer neuer Lieblings-Rapper. Mein Name ist Carlo, aber alle nennen mich Cro“ in die Menge und umreißt damit die Situation ganz gut. Denn von da an geht es für den Sänger bergauf. Noch im selben Jahr tritt er beim Stuttgarter Hiphop-Open auf und veröffentlicht sein Debütalbum „Raop“, benannt nach seiner eigenen Musikrichtung, die eine Mischung aus Rap und Pop ist. Außerdem gewinnt er den Bambi in der Kategorie „Pop National“ sowie die 1LIVE Krone für „Easy“.

2013: Schleyer-Halle

Die Karriere geht schnell bergauf. Foto: Sven Friebe

2013 folgen mit dem Swiss Music Award und zwei Echos (Kategorie „Hip Hop/Urban“ und „Newcomer national“) weitere Preise. Seine Tour beendet er in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Nebenan findet das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen statt und in der damaligen Mercedes-Benz-Arena spielt der VfB Stuttgart 1:1 gegen Werder Bremen.

2014: Schleyer-Halle

In die Schleyerhalle kommt Cro immer wieder. Foto: Heinz Heiss

2014 veröffentlicht Cro sein Album „Melodie“ und gewinnt dafür die 1LIVE Krone als bestes Album und für die beste Single „Traum“. Im Dezember 2014 tritt er erneut in der Schleyerhalle auf.

2015: MTV Unplugged

Vor 300 Fans, Freunden und geladenen Gästen zeichnet Cro im Mai 2015 sein Konzert für MTV Unplugged in der Ludwigsburger Scala auf. Unter den Gästen ist unter anderem Fußballer Sami Khedira. Später gibt es die 1LIVE Krone für „MTV Unplugged“ als bestes Album.

2016: Jazz-Open

Kann Cro Jazz? Foto: dpa

Als bekannt wird, dass Cro bei den Jazz-Open auftreten soll, gibt es durchaus kritische Stimmen, die fragen, was der Panda-Rapper mit Jazz am Hut hat. So jung war das Publikum an dem Abend im Sommer 2016 im Ehrenhof des Neuen Schlosses wahrscheinlich noch nie. Der Auftritt samt Band gefällt aber auch den älteren.

2018: Schleyerhalle

Neue Maske, neue Musik. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Cro ist älter geworden. Seine Musik ist reifer geworden. Und sein einstiges Publikum? Ist mit ihm nur bedingt mitgegangen. Die Schleyerhalle ist am Freitagabend beim Heimspiel nicht ganz ausverkauft.

2019: Stuttgarter Konzertsommer

Locker beim Konzertsommer Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Beim Heimspiel am Freitagabend vor 6000 Gästen auf dem Open-Air-Gelände des Mercedes-Benz-Museums spielt Cro begleitet von Sängerinnen, Schlagzeuger, Gitarrist und DJ im ausverkauften Areal in Cannstatt.

2022: Porsche Arena

Aus der Maske wird ein futuristischer Helm. Foto: Lichtgut

Die Porsche-Arena ist ausverkauft, und sie jubelt, als der Mann, der einmal eine einfache Pandamaske trug, im Dezember 2022 auf die Bühne läuft. Cro hat das Tiergesicht längst eingetauscht gegen einen weißen Science-Fiction-Helm mit spitzen metallischen Ohren.

2023: Cannstatter Wasen

Bei Regen auf dem Wasen. Foto: IMAGO/Eibner

25 000 gut gelaunte Fans feiern mit Cro bei Dauerregen auf dem Cannstatter Wasen. Im selben Jahr gibt es wieder Preise: Die 1LIVE Krone für „Sommer“ (Bester Alternative Song) und als Bester Künstler.

2024: Kesselfestival

Auch ein Jahr später auf dem Kesselfestival ist das Wetter nicht besser. Cro fragt das Publikum: „Seid ihr nass?“ – und alle jubeln. „Wir wollen zehntausend Regenschirme für jeden!“

