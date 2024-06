„Panama Papers“-Skandal: Gericht in Panama-Stadt spricht alle 28 Angeklagten frei

1 Ein privater Sicherheitsmann geht im Jahr 2016 an der Firmenzentrale von Mossack Fonseca vorbei. Foto: dpa/Alejandro Bolivar

Der Fall sorgte international für Aufsehen. Netflix machte sogar einen Film daraus. Nun werden alle 28 Angeklagten in Panama freigesprochen.











Link kopiert



Vor acht Jahren brachte der Finanzskandal um die „Panama Papers“ Politiker, Sportler und Prominente aus der ganzen Welt in Bedrängnis. Sogar ein Netflix-Film wurde darüber gedreht - mit Meryl Streep, Gary Oldman und Antonio Banderas in den Hauptrollen. Nun hat ein Gericht in Panama-Stadt am Freitagabend (Ortszeit) die 28 Angeklagten freigesprochen, die laut der Staatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes bei der Gründung von Briefkastenfirmen in Steueroasen die Fäden gezogen hatten - aus Mangel an Beweisen.