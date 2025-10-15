Pan-Pot – Techno in Stuttgart: „Wenn du es richtig machst, verschmilzt du mit dem Club zu einem Lebewesen“

Das Techno-Duo Pan-Pot spielt am 18. Oktober im Fridas Pier Stuttgart. Im Interview verraten die beiden, warum sie trotz riesigem Erfolg am liebsten in kleinen Clubs auflegen.
Pan-Pot, das sind Thomas Benedix und Tassilo Ippenberger. Das Berliner Techno-Duo zählt seit Jahren zu den Headlinern internationaler Techno-Events. Ob Time Warp, Awakenings oder die Zürcher Street Parade – ihre Auftritte füllen weltweit die Dancefloors. Doch auch Stuttgart steht regelmäßig auf ihrer Tourkarte: Am 18. Oktober kehren sie ins Fridas Pier zurück und feiern dort zugleich den Geburtstag von Thomas Benedix.