1 Pamela Reif macht eigentlich Fitness-Videos. Am Samstag saß sie an einer Kasse der Drogeriekette dm. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mit ihren Fitness-Videos erreicht Pamela Reif Millionen von Followern. Sie lebt auf Ibiza. Nun kam sie für eine PR-Aktion zurück in ihre Heimat Waldbronn – und setzte sich selbst an die Kasse.











Link kopiert



Fitness-Influencerin Pamela Reif hat eine Stunde lang in der neuen Filiale der Drogeriemarktkette dm in Waldbronn an der Kasse gesessen. Bei der Aktion am Samstag kamen 5000 Euro für den guten Zweck zusammen. Das sei mehr als erwartet, sagte Philipp Herz, der für die Filialen der Kette im Landkreis Karlsruhe zuständig ist. „Wir würden sie sofort einstellen.“