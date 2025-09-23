Pamela Reif in Cleebronn: Promi-Alarm in Tripsdrill

Der Fitness-Star Pamela Reif macht Halt in Tripsdrill – was hinter dem Besuch steckt und wo sie sich in der Region noch blicken lassen will.
Wer an diesem Mittwoch (24. September) nachmittags im Erlebnispark Tripsdrill unterwegs ist, könnte einem echten Social-Media-Star begegnen: Fitness-Influencerin Pamela Reif schaut ab 14.30 Uhr in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) vorbei. Die 29-Jährige, bekannt für ihre Workouts, Ernährungstipps und Millionen Follower, legt dabei auch in Deutschlands ältestem Erlebnispark einen Stopp ein.