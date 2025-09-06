Pamela Anderson reagiert: Ich mache keine PR-Stunts mit

Auf dem roten Teppich tauschten die Schauspieler Pamela Anderson und Liam Neeson verliebte Blicke und Wangenküsschen aus. War das alles nur gespielt, um Werbung für ihren Film zu machen? Zu diesen Vorwürfen hat Anderson nun Stellung bezogen.

Pamela Anderson (58) hat beim Deauville American Film Festival in Frankreich auf die Vorwürfe reagiert, sie und Liam Neeson (73) hätten eine Beziehung nur aus Promozwecken vorgetäuscht. "Ich mache keine PR-Stunts mit und werde das auch nie tun", sagte sie am Freitagabend in ihrer Dankesrede, wie unter anderem "Daily Mail" berichtete. Anderson erhielt beim Eröffnungsabend des Festivals den Deauville Talent Award.

"Es werden keine Spielchen gespielt" "Das wäre ein Todesurteil", fuhr sie auf der Bühne fort. "Ich bin authentisch und zielstrebig. Ich bin abergläubisch, wenn es um die Liebe geht. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, auch nur einen Bruchteil meines Liebeslebens preiszugeben." Die einstige "Baywatch"-Ikone fügte hinzu: "Ich weiß, dass ich mich auf der Leinwand immer wieder aufs Neue verlieben werde. Das ist mein Job. Wenn wir es gut machen, werden Sie es spüren, eine Art Projektion." Es sei das größte Kompliment. "Denken Sie also bitte positiv. Und ich freue mich über Ihre guten Wünsche. Es werden keine Spielchen gespielt. Ich meine es aufrichtig. Verwechseln Sie meine Freundlichkeit nicht mit Schwäche oder meine Kühnheit nicht mit Bitterkeit."

Zum Deauville American Film Festival in Frankreich erschien Pamela Anderson in einem enganliegenden, trägerlosen Kleid im Meerjungfrauenstil. Dazu kombinierte sie eine schwarze Clutch und silberne Ohrhänger. Die Schauspielerin setzt weiterhin auf einen natürlichen Look, trug ihre Haare offen und nur wenig Make-up.

Turtelei auf dem roten Teppich

Pamela Anderson und Liam Neeson sorgten rund um den Filmstart ihres "Die nackte Kanone" Ende Juli für anhaltende Liebesgerüchte. Bei der Promotour gingen beide öffentlich auf Kuschelkurs, sie gab ihm etwa auf dem roten Teppich einen Kuss auf die Wange. Ende August berichtete dann das US-Boulevardportal "TMZ", dass es sich lediglich um einen PR-Gag gehandelt habe.