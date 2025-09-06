Pamela Anderson reagiert: Ich mache keine PR-Stunts mit

Auf dem roten Teppich tauschten die Schauspieler Pamela Anderson und Liam Neeson verliebte Blicke und Wangenküsschen aus. War das alles nur gespielt, um Werbung für ihren Film zu machen? Zu diesen Vorwürfen hat Anderson nun Stellung bezogen.
Pamela Anderson (58) hat beim Deauville American Film Festival in Frankreich auf die Vorwürfe reagiert, sie und Liam Neeson (73) hätten eine Beziehung nur aus Promozwecken vorgetäuscht. "Ich mache keine PR-Stunts mit und werde das auch nie tun", sagte sie am Freitagabend in ihrer Dankesrede, wie unter anderem "Daily Mail" berichtete. Anderson erhielt beim Eröffnungsabend des Festivals den Deauville Talent Award.