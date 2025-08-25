Weniger ist mehr: Der No-Make-up-Look zählt zu den größten Beautytrends des Jahres. Stars wie Pamela Anderson zeigen, wie wunderschön Natürlichkeit sein kann. Mit den richtigen Pflege-Routinen und kleinen Tricks gelingt der strahlende Glow auch ganz ohne Make-up.
Pamela Anderson (58) macht es vor: Seit einigen Jahren verzichtet die ehemalige "Baywatch"-Ikone komplett auf Make-up und wird dafür weltweit gefeiert. Anderson hat den No-Make-up-Look auf ein neues Level gehoben. Immer mehr Beauty-Fans folgen dem Trend und setzen statt dicker Schichten auf ein natürliches Erscheinungsbild, bei dem die Haut frei atmen kann. So gelingt ein strahlender Look ganz ohne Make-up.