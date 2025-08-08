Pamela Anderson: Für Liam Neeson nackt unter dem Trenchcoat?

Seit Wochen wird spekuliert, ob Pamela Anderson und Liam Neeson ein Paar sind. Jetzt scherzt die Schauspielerin über ein sehr freizügiges Outfit für ein Date.

Sind Liam Neeson (73) und Pamela Anderson (58) ein Paar? Diese Frage beschäftigt wohl ganz Hollywood und die Fans seit mehreren Wochen. Die einen glauben an eine aufkeimende Beziehung, die anderen vermuten einen Schachzug rund um die "Die nackte Kanone"-Fortsetzung, in der beide zu sehen sind. Wie gekonnt die Stars damit zu spielen scheinen, zeigt sich auch in einem neuen Interview. Anderson spricht scherzend mit der Zeitschrift "Glamour" über äußert gewagte Garderobe.

"Nur er und ich, zum ersten Mal"

Nach dem perfekten Outfit für ein Date gefragt, antwortet Anderson: "Ein Date? Meine Güte, ein Date. Keine Ahnung. Vielleicht ein Trenchcoat, und darunter nichts, nur Pandora." Die Schauspielerin meint wohl Schmuck damit. Das sei "nahbar und lustig", erläutert die 58-Jährige, bevor sie lachend aufklärt: "Nein! Ich mache nur Spaß."

Aber auch an anderer Stelle könnte man hellhörig werden. "Jeder Tag war lustig. Es war wild. Es war verrückt. Es hat so viel Spaß gemacht, diesen Film zu drehen, und wir hatten eine gute Zeit", erzählt Anderson über die Dreharbeiten zu "Die nackte Kanone". Die fertige Fassung habe sie zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht zu Gesicht bekommen, aber sie habe eine frühere Version "mit Liam in einem leeren Kino gesehen, nur er und ich, zum ersten Mal".

Küsschen und eine Romanze?

Bei der Promo für den Film, der auch in Deutschland bereits im Kino angelaufen ist, sind Neeson und Anderson häufig gemeinsam aufgetreten - und waren dabei öffentlich auf Kuschelkurs gegangen. Sie gab ihm etwa ein Küsschen auf die Wange oder lehnte sich vertraut an ihn an. Entsprechend begann die Gerüchteküche bald zu brodeln. Im Juli hatte ein anonymer Insider aus dem Umfeld des Films etwa dem Magazin "People" gesagt: "Es ist eine aufkeimende Romanze, die noch in den Anfängen steckt." Die Zuneigung der beiden füreinander sei demnach aber ziemlich offensichtlich.

Selbst Hollywood-Kollegin Jamie Lee Curtis (66) äußerte sich zu der Angelegenheit. In einem auf TikTok veröffentlichten Ausschnitt eines Gesprächs mit der Plattform "VT" sagte sie: "Wenn die Liebe ihren Weg in diese Beziehung gefunden hat... Gott segne die beiden! Lasst sie verdammt nochmal in Ruhe!" Sollten Anderson und Neeson "tatsächlich eine innige Liebe zueinander gefunden haben", sollten ihrer Auffassung nach alle mit einem guten Gefühl ins Bett gehen.