Pamela Anderson: Für Liam Neeson nackt unter dem Trenchcoat?

Seit Wochen wird spekuliert, ob Pamela Anderson und Liam Neeson ein Paar sind. Jetzt scherzt die Schauspielerin über ein sehr freizügiges Outfit für ein Date.
Sind Liam Neeson (73) und Pamela Anderson (58) ein Paar? Diese Frage beschäftigt wohl ganz Hollywood und die Fans seit mehreren Wochen. Die einen glauben an eine aufkeimende Beziehung, die anderen vermuten einen Schachzug rund um die "Die nackte Kanone"-Fortsetzung, in der beide zu sehen sind. Wie gekonnt die Stars damit zu spielen scheinen, zeigt sich auch in einem neuen Interview. Anderson spricht scherzend mit der Zeitschrift "Glamour" über äußert gewagte Garderobe.