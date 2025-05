1 Pamela Anderson zeigt bei der Met Gala ihre neue Frisur. Foto: John Angelillo/UPI/ddp

Der ehemalige "Baywatch"-Star Pamela Anderson verändert sich weiter. Nachdem sie bereits dem Make-up abgeschworen hat, ist nun auch die lange Mähne weg.











Pamela Anderson (57) hat sich bei ihrem Auftritt auf der Met Gala in New York City am Montag erneut in einem sehr zurückhaltenden Look präsentiert. Bei ihrer Ankunft im Metropolitan Museum of Art zeigte die 57-Jährige zudem ihre neue Frisur. Neben einem kurzen geraden Pony trägt sie ihre blonden Haare nun in einem kinnlangen Bob.