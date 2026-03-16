Boris Palmer ist nicht einmal mehr Mitglied der Partei. Aber für das Modell der Landespartei als „CSU der Grünen“ wäre er der richtige Mann, meint Reiner Ruf.
Jetzt werden wieder alle sagen, es sei doch von vornherein klar gewesen, dass Boris Palmer nicht in die Landesregierung wechsle. Der Tübinger Oberbürgermeister habe mit seinen Andeutungen nur das getan, was er am besten könne: sich wichtig zu machen. Die andere Variante lautet: Logisch, dass der präsumtive Ministerpräsident Cem Özdemir sich diesen Egomanen nichts ins Kabinett hole. Özdemir habe schließlich keine Lust, sich von Palmer die Show stehlen zu lassen. Und die grüne Partei hätte den Tübinger, der seit fast drei Jahren nicht mehr deren Mitglied ist, ohnehin nicht geduldet.