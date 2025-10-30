Eskalation: Palmer will Haus&Grund vor Gericht zwingen

Im Konflikt um die Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen will Boris Palmer nun gegen Haus&Grund klagen. Viele weitere Eigentümer ziehen derweil ihren eingereichten Widerspruch wieder zurück.
Seit Wochen schwelt in Tübingen eine heftige Auseinandersetzung über die rückwirkende Grundsteuer-Erhöhung: Auf der einen Seite der Eigentümerverein Haus&Grund, der seine Mitglieder auf eine mögliche rechtswidrige Anhebung aufmerksam machte. Auf der anderen Seite Tübingens streitbarer Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos), der sich über eine seiner Ansicht nach sinnlose Beschäftigung der Verwaltung wegen der hunderten „unbegründeten“ Widersprüche beschwerte.