Palmer bei Lanz zu Parkplatz-Irrsinn: 40.000 Flächen einzeln überprüfen?

Der Tübinger Oberbürgermeister war in der ZDF-Talkshow zu Gast und berichtete über Irrsinniges, mit dem sich seine Verwaltung derzeit herumschlagen muss.
Boris Palmer war am Mittwochabend bei Markus Lanz in dessen ZDF-Talksendung zu Gast. Es ging vor allem um das Thema Migration und die Belastungen für die deutschen Kommunen. Der Oberbürgermeister, der zuletzt wegen der Debatte mit dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier in den Schlagzeilen war, berichtet aber auch über eine Bürokratie-Posse in Tübingen.