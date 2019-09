1 Hat nichts gegen Moral, aber gegen das „Moralisieren“: Buchautor und Grünen-Politiker Boris Palmer Foto: dpa/Silas Stein

Talkmaster Markus Lanz fühlt dem Tübinger OB Boris Palmer in seiner Sendung auf den Zahn: Provozieren Sie gern?

Mainz - Warum ist Tübingens OB Boris Palmer eigentlich so auf Krawall gebürstet. Oder ist er das gar nicht? Nach vielen Talkmastern vor ihm hat nun auch Markus Lanz im ZDF versucht, den prominenten Grünen zu fassen. Schließlich vergeht kaum eine Woche, in der Palmer nicht in irgendeinem Medium dem links-grünen Mainstream widerspricht – mal in der „Bild“ mit Zensuren für die 16-jährige Greta Thunberg, mal in einem neuen Buch („Erst die Fakten, dann die Moral“), und natürlich auf Facebook.

„Provozieren Sie gern“?, fragte ihn Lanz ganz direkt. Offen wie selten räumte Palmer ein: „Ich hab’ hin und wieder Lust, gegen den Stachel zu löcken, wenn ich merke, da sind sich alle einig.“ Er möchte damit „Mechanismen offenlegen“, wie er sagt. Also zum Beispiel: Dass heutzutage in der öffentlichen Diskussion oft zuerst das moralische Werturteil stehe, dann aber erst die Fakten kämen. Das ist denn auch das Thema seines neuen Buchs.

Gegenspieler Augstein

Der Journalist Jakob Augstein, Palmers scharfzüngigster Gegenspieler an diesem Abend, vermutet hinter Palmers Angriffslust eine „Charakterfrage“, vielleicht auch „Bock auf Kabbelei“. Das sei so wie bei einem Orgelspieler, der genau wisse: Wenn ich auf diese Taste drücke, passiert jenes. Aber in Wirklichkeit renne Palmer ganz oft Türen ein, die weit offen stehen. Er rühre also gar nicht an Tabus, wenn er etwa davor warnt, der Klimakrise mit Panik zu begegnen. Augstein: „Niemand ist panisch!“ Das sei ja gerade so schlimm.

Die Causa Palmer wurde sodann durchdekliniert, man kennt die Anlässe: Da kritisiert er einmal eine Bahn-Werbung, auf der nur Deutsche mit Migrationshintergrund zu sehen sind. Dann wieder weist er einen Vater zurecht (und teilt dies öffentlich mit), weil der auf einem Tübinger Spielplatz sein Kind wild hin- und her schaukelt, obwohl es schreit. „Schwarze Pädagogik“ vermutet er dahinter, weil der migrantische Vater meint, man müsse das Kind abhärten. Auch Augstein findet im übrigen richtig, dass da jemand eingreift.

Doch warum macht Palmer seine gute Tat dann publik? Darüber müsse man doch reflektieren und diskutieren, nennt der OB als Beweggrund. Doch ebendies, dieser Zwang zur maximalen Öffentlichkeit, ist es auch, was viele Leute so gegen ihn aufbringt. „PR-Geilheit“ nennen es die einen. Augstein sagt: „Sie schlachten es aus, um politisch einen Punkt zu machen.“