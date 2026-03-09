Palmer als Minister?: Weshalb Boris Palmer den Grünen helfen könnte

Der Tübinger Oberbürgermeister besitzt eine Zugkraft, die in seiner Ex-Partei neben Cem Özdemir niemand aufweist. Eine Rückkehr ist machbar, aber schwierig.
Er hat es wieder geschafft, viel Aufwand brauchte es nicht. Am Wahlabend zeigte sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer kurz im Landtag. Sodann lieferte er sich via Facebook ein kurzes Geplänkel mit der Grünen Jugend. Auch rang er sich ein paar Tränen der Empathie für die CDU ab, die den sicher geglaubten Wahlsieg so knapp verfehlt hatte: Er könne sich „in die Seele der CDU gut hineinversetzen“ hauchte der 53-Jährige in dem Bestreben, die Christdemokraten von ihrem Schmutzkampagnen-Vorwurf gegen die Grünen abzubringen. Er hält ihn nicht für berechtigt.