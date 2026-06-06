Auf Sizilien gibt es offenbar Proteste gegen die dreitägige Hochzeit von Dua Lipa (30) und Callum Turner (36). Ein Foto, das die "Daily Mail" veröffentlichte, zeigt Polizisten angeblich vor einer Location in Palermo, wo das Paar am Freitag einen rauschenden Cocktailempfang gegeben haben soll. Die beiden Stars hatten am vergangenen Wochenende in einer kleinen Zeremonie in London geheiratet und feiern nun mit einem großen Fest weiter.

Berichten zufolge haben die Behörden mehrere Plätze in Palermo dafür abgeriegelt. Laut "The Sun" wurden auch Straßen gesperrt und Flugverbotszonen für Drohnen eingerichtet. Als Reaktion darauf haben verärgerte Anwohner Dutzende von Plakaten verteilt, um gegen die Hochzeit zu protestieren. "Palermo ist nicht zu vermieten", stand demnach darauf, oder: "Palermo ist nicht für die Reichen".

Wie "ein Freizeitpark"

Eine Frau, die in Palermo ein Geschäft besitzt, sagte dem "Guardian", die Stadt wirke wegen der Hochzeitsfeierlichkeiten wie "ein Freizeitpark". Eine weitere Einheimische erklärte, die Feier hätte den Einwohnern der Stadt "viele Probleme bereitet". Es sei "nicht richtig, die Stadt lahmzulegen - ich könnte es verstehen, wenn es um den Papst ginge, aber nicht bei einer Sängerin". Andere Bewohner der Stadt zeigten sich dagegen dem Bericht nach stolz, dass die beiden Stars Sizilien ausgewählt haben, um zu feiern. Die Hauptfeierlichkeiten der Hochzeitsparty von Dua Lipa und Callum Turner sollen Medienberichten zufolge am Samstag auf einem Anwesen in der Nähe von Palermo stattfinden.

Die Sängerin hatte ihre Hochzeit mit dem Schauspieler Anfang der Woche erstmals selbst öffentlich gemacht. Am Dienstag teilte sie auf Instagram mehrere intime Aufnahmen von der Zeremonie in London. Dazu schrieb sie schlicht: "31.05.2026" - also das Datum des offiziellen Hochzeitstages. Die Bilder zeigen das Paar nach der standesamtlichen Trauung in der Old Marylebone Town Hall, wo sie sich im kleinen Kreis von Familie und engen Freunden das Jawort gaben.