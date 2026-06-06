Dua Lipa und Callum Turner setzen ihre Hochzeitsfeierlichkeiten auf Sizilien fort - zum Ärger von einigen Einheimischen. Sie beschweren sich über eine lahmgelegte Stadt.
Auf Sizilien gibt es offenbar Proteste gegen die dreitägige Hochzeit von Dua Lipa (30) und Callum Turner (36). Ein Foto, das die "Daily Mail" veröffentlichte, zeigt Polizisten angeblich vor einer Location in Palermo, wo das Paar am Freitag einen rauschenden Cocktailempfang gegeben haben soll. Die beiden Stars hatten am vergangenen Wochenende in einer kleinen Zeremonie in London geheiratet und feiern nun mit einem großen Fest weiter.