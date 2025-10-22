Doppelte Freude auf dem Wasen: Das Palazzo in Stuttgart feiert den 20. Geburtstag – und Harald Wohlfahrt wird 70 Jahre alt. Der Spitzenkoch verlängert den Vertrag „unbefristet“.

Elf Tage vor der Premiere der neuen Dinnershow „Geisterstunde“ auf dem Cannstatter Wasen feiert Spitzenkoch Harald Wohlfahrt seinen 70. Geburtstag. Der Ausnahmekoch, der über ein Vierteljahrhundert lang nonstop in Baiersbronn mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, fühlt sich kreativ und fit genug, um seiner Leidenschaft weiter nachzugehen.

Seinen Vertrag mit dem Palazzo hat Wohlfahrt sogar unbefristet verlängert, wie Unternehmenssprecher Bernd Zerbin vom Hamburger Entertainment-Unternehmen mitteilt.

„Geisterstunde“ bringt Wiener Erfolg nach Stuttgart

Zur Feier des 20. Geburtstags von Palazzo in Stuttgart verwandelt die neue Show „Geisterstunde“ (Premiere am 18. November) den Spiegelpalast in eine glamouröse Geistervilla. Dort machen schräge Figuren, die eigentlich das Zeitliche gesegnet haben, die Nacht zum Tag. Vor einem Jahr ist dieses Programm mit großem Erfolg in Wien gespielt worden, wo die Palazzo-Kette ebenfalls ein Zelt betreibt. Was sich bewährt hat, kommt also nach Stuttgart, in jene Stadt, die zu den Umsatzbringern der Hamburger Veranstalter zählt.

Als vor 20 Jahren das Stuttgarter Palazzo noch auf dem Pariser Platz zum ersten Mal Premiere feierte, gab es ein zweites Dinner-Spektakel in der Stadt: „Pomp Duck and Circumstance“ spielte auf dem Flughafen, musste aber nach zwei Jahren die Segel streichen. Das Palazzo dagegen hat sich durchgesetzt, die Pandemie überstanden und blickt nun hocherfreut auf die neue Spielzeit. „Der bisherigen Vorverkaufszahlen liegen höher als im Vorjahr zur selben Zeit“, freut sich Unternehmenssprecher Bernd Zerbin. Seine Vermutung: „Zum Jubiläum sagen sich viele, dass sie uns mal wieder besuchen wollen.“

So sieht der Hauptgang mit Fleisch in diesem Jahr aus. Foto: Palazzo

Das hat sich Harald Wohlfahrt für dieses Jahr ausgedacht

Das Vier-Gang-Menü von Harald Wohlfahrt sieht in diesem Jahr so aus:

Vorspeise: Törtchen von mariniertem Flusskrebs und Surimi mit glaciertem Apfel, Kräuterspitzen und Sesam-Kimchi

Törtchen von mariniertem Flusskrebs und Surimi mit glaciertem Apfel, Kräuterspitzen und Sesam-Kimchi Zwischengang: Gefüllte Steinpilzgnocchi mit gegrilltem Kräuter-Seitling, Pilzragout und Schnittlauch-Nage

Gefüllte Steinpilzgnocchi mit gegrilltem Kräuter-Seitling, Pilzragout und Schnittlauch-Nage Hauptgang: Geschmortes Schulterscherzl mit Bohnen-Cassoulet, getrüffelter Rahm-Polenta und Madeira-Jus

Geschmortes Schulterscherzl mit Bohnen-Cassoulet, getrüffelter Rahm-Polenta und Madeira-Jus Dessert: Tartufo Limone mit exotischem Früchtecocktail, Kokosschaum und Vanille

Tartufo Limone mit exotischem Früchtecocktail, Kokosschaum und Vanille Der vegetarische Hauptgang: Geschmortes Selleriesteak, Beilagen wie beim klassischen Menü.

Die Spielzeit läuft bis zum 22. März 2026. Die Karten kosten in dieser Saison zwischen 99 Euro und 171 Euro. Reservierungen im Netz unter: www.palazzo.org/Stuttgart