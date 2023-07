Palazzo in Freiberg am Neckar

9 Ekkehard Menninger hat den Dancing Park Palazzo im Jahr 1977 eröffnet. Foto: Simon Granville

So lange wie Ekkehard Menninger seinen Dancing Park betreibt in Deutschland kein anderer ein und dieselbe Disco. In fast 45 Jahren hat er viel erlebt – jetzt auch die Corona-Pandemie. Kommt er durch die Krise?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Freiberg am Neckar - Als Ekkehard Menninger 1977 seinen Dancing Park in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) eröffnete, war vieles anders. Die Hosen waren breiter, die Haare länger, die Charts dominierten Abba, Baccara und Boney M. In den 70er Jahren schwappte das Disco-Fieber aus den USA nach Deutschland, überall gründeten sich neue Tanztempel. Viele Clubs kamen und gingen in den vergangenen Jahrzehnten – Menninger hat sie alle überlebt. Im Januar ist er 45 Jahre dabei. „Mit einer Disco unter demselben Namen ist keiner so lange im Geschäft wie ich“, sagt er.