Palast veröffentlicht neue Bilder: Joachim und Marie von Dänemark posieren wie ein Königspaar

Die neuen offiziellen Aufnahmen von Prinz Joachim und Prinzessin Marie zeigen das Paar in royalem Glanz. Dabei spielen sie seit Jahren keine große Rolle mehr am dänischen Königshof und leben mit ihren Kindern in den USA.

Das dänische Königshaus hat am 25. März neue offizielle Bilder von Prinz Joachim (55) und seiner Ehefrau Marie (49) veröffentlicht. Während er Gala-Uniform trägt, posiert sie in einem langen eleganten Abendkleid und Diadem. Die Fotos strahlen royalen Glanz aus, und der jüngere Bruder von König Frederik X. (56) und seine Gattin wirken fast so, als wären sie die Monarchen. Ist der Zwist bei den dänischen Royals damit etwa überwunden?

Die Aufnahmen entstanden schon am 1. Januar

Der Palast teilte zu den Bildern, die auf der Homepage sowie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, mit: "Neue Galaporträts Seiner Königlichen Hoheit Prinz Joachim und Prinzessin Marie wurden am 1. Januar vor der Neujahrstafel vom Fotografen Les Kaner in Amalienborg aufgenommen und werden fortan im offiziellen Bildmaterial des Königshauses enthalten sein." Es sei eine Tradition, dass in regelmäßigen Abständen neue offizielle Porträts von Mitgliedern der königlichen Familie angefertigt werden.

"Diese Porträts werden vom Königshaus sowie von den Organisationen und Institutionen verwendet, deren Schirmherren Prinz Joachim und Prinzessin Marie sind." Darüber hinaus sollen die Porträts als offizielle Geschenke des Paares dienen. Neben einem Bild, auf dem die beiden Seite an Seite in die Kamera blicken, wurden zwei Einzelaufnahmen veröffentlicht. Während Prinz Joachim mit ernster Miene posiert, lächelt seine Frau in die Kamera. Sie trägt eine nachtblaue Robe mit Schleppe und V-Ausschnitt.

Er lebt mit seiner Familie fernab von Dänemark

Prinz Joachim ist der jüngere Sohn der früheren Königin Margrethe II. (84) und Prinz Henri (1934-2018). Er ist seit 2008 in zweiter Ehe mit Marie verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Aus seiner ersten Ehe stammen ebenfalls zwei Kinder. Die Familie lebt seit Jahren im Ausland. Von 2020 bis 2023 war Prinz Joachim dänischer Militärattaché in Paris. Danach wechselte er in gleicher Funktion an die dänische Botschaft in Washington, D.C./USA.

In den vergangenen Jahren soll es innerhalb der Königsfamilie zu Spannungen gekommen sein. 2022 verfügte die damals noch amtierende Königin Margrethe zur Verschlankung der Monarchie, dass den Kindern von Prinz Joachim die royalen Titel und die Anrede "Hoheit" entzogen wird. Prinz Joachim übte daran öffentlich Kritik. Inzwischen scheint aber Gras über die Sache gewachsen zu sein. In einem Interview mit der "Washington Post" sagte er im April 2024 zu dem Thema: "Wir haben uns weiterentwickelt."

Beim Thronwechsel am 14. Januar 2024 spielte Joachim keine offizielle Rolle, er war jedoch nach Dänemark gereist, um zu verfolgen, wie sein Bruder zum König wird. Auf der Homepage des Königshauses wird betont, dass Joachim weiter ein wichtiger Teil der Familie ist: "Prinz Joachim ist ein Thronfolger und übernimmt die Regentschaft, wenn Seine Majestät der König und Seine Königliche Hoheit der Kronprinz außer Landes sind."