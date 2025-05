Palast oder einfache Wohnung?: Wo wird der neue Papst Leo XIV. wohnen?

Papst Franziskus brach mit einer alten Tradition und wohnte nicht wie seine Vorgänger im Apostolischen Palast, sondern im Gästehaus Santa Marta. Doch wie entscheidet sich sein Nachfolger Papst Leo XIV.? Noch lebt er in seiner alten Wohnung, doch schon bald wird ein Umzug ins Haus stehen.

Der neue Papst Leo XIV. (69) hat sich offenbar bereits entschieden: Nach zwölf Jahren Leerstand wird der Apostolische Palast im Vatikan laut übereinstimmenden Medienberichten in Kürze wieder zur offiziellen Papstresidenz. Wie unter anderem mehrere italienische Zeitungen berichten, bricht der am 6. Mai gewählte Papst in dieser Frage mit der Linie seines Vorgängers Franziskus (1936-2025), der die prunkvolle Wohnung nach seiner Wahl im Jahr 2013 abgelehnt hatte.

Bruch mit Franziskus' Bescheidenheitsgestus

Eigentlich ist es bereits seit 1871 Tradition, dass das katholische Kirchenoberhaupt im Apostolischen Palast wohnt. Der im April verstorbene Papst Franziskus hatte jedoch nach seiner Wahl entschieden, nicht in die offizielle Residenz einzuziehen. Stattdessen lebte er zwölf Jahre lang im deutlich bescheideneren Gästehaus Santa Marta. Franziskus soll damals befürchtet haben, in dem luxuriösen aber abgeschiedenen Palast in eine Depression zu verfallen. Dem Argentinier war der direkte Kontakt zu Menschen wichtiger als das Bewahren von Traditionen.

Der neue Papst geht nun wohl einen anderen Weg. Laut der italienischen Zeitung "Il Messaggero" sind die Weichen für den Umzug bereits gestellt, auch wenn bislang eine offizielle Bestätigung noch aussteht. Es sei schwer vorstellbar, dass Leo XIV. die klaren Forderungen ignorieren könne, die in den Generalkongregationen vor dem Konklave laut wurden, schreibt das Blatt. Mehrere Kardinäle hätten sich offen für eine Rückkehr zur traditionellen Papstresidenz ausgesprochen.

Bevor Papst Leo XIV. im Apostolischen Palast einziehen kann, sind dem Blatt zufolge jedoch umfangreiche Renovierungsarbeiten nötig. In den zwölf Jahren Leerstand hätten fehlende Pflege und mangelhafte Instandhaltung zu erheblichen Schäden geführt, heißt es. Laut "Il Messaggero" sei zum Beispiel das Dach voller Unkraut, und an der Fassade seien bestimmte Abschnitte sogar einsturzgefährdet. Am bedenklichsten seien jedoch Wassereinbrüche und Feuchtigkeit, die Teile des Palastes beschädigt hätten.

Vorübergehende Unterkunft bis zur Fertigstellung

Derzeit wohnt Papst Leo XIV. noch in seiner bisherigen Unterkunft im Palazzo del Sant'Uffizio, wo er als Leiter des Dikasteriums für die Bischöfe seit Anfang 2023 lebt. Dort soll er in den nächsten Tagen und Wochen auch noch bleiben, bis die Renovierungsarbeiten im Apostolischen Palast abgeschlossen sind. Sein aktueller Wohnort liegt somit nicht direkt im Vatikanstaat, sondern an dessen unmittelbarer Grenze auf italienischem Boden, jedoch nur wenige Meter vom Petersplatz entfernt.

Die Siegel an der Papstwohnung im Apostolischen Palast wurden bereits am vergangenen Sonntag im Beisein von Kardinalkämmerer Kevin Joseph Farrell entfernt. Nun beginnen die Renovierungsarbeiten, deren zeitlicher Rahmen noch nicht bekannt ist.