Palast gratuliert mit Foto: König Frederik X. wird 57: Das ist an seinem Geburtstag geplant

König Frederik X. wird 57: Das ist an seinem Geburtstag geplant

1 König Frederik X. feiert am 26. Mai 2025 seinen 57. Geburtstag. Foto: Steen Evald, Kongehuset

König Frederik X. von Dänemark ist nun 57 Jahre alt. Zu dem Anlass hat das dänische Königshaus ein Foto veröffentlicht, das den Monarchen in Uniform zeigt. Dem Volk wird er sich am Mittag samt seiner Familie auf dem Schlossbalkon in Kopenhagen zeigen.











Link kopiert



Der dänische König Frederik X. feiert am 26. Mai seinen 57. Geburtstag. Bevor er am Mittag den Balkon von Schloss Amalienborg betritt, hat der Palast bereits ein Foto des Monarchen veröffentlicht. Es zeigt Frederik in Uniform. Nähere Angaben zum Entstehungszeitpunkt des Bildes wurden nicht gemacht.