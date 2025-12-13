Nachdem König Charles sich zu den Fortschritten bei seiner Krebsbehandlung geäußert hat, erklärt ein Palast-Sprecher, warum der Monarch trotz seiner Erkrankung so positiv bleibt. Sein voller Terminkalender spielt dabei eine große Rolle.
König Charles III. (77) hat am Freitag verkündet, dass seine Krebsbehandlung im neuen Jahr reduziert werden kann. In einem Instagram-Video richtete er sich persönlich an sein Volk und verbreitete die "guten Nachrichten". Doch wie konnte der britische Monarch während der belastenden Therapie so stabil bleiben? Ein Sprecher des Buckingham-Palasts liefert nun Einblicke in die Genesungsphase des Königs.