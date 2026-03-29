Palast gibt Update: Norwegens Prinzessin Astrid im Krankenhaus

Die ältere Schwester von König Harald musste am Freitag ins Nationalkrankenhaus in Oslo eingeliefert werden. Die 94-jährige Prinzessin Astrid litt wohl an einer Lungenentzündung. Doch der Palast gibt bereits Entwarnung.
Am Freitag wurde Prinzessin Astrid (94), die ältere Schwester des norwegischen Königs Harald (89), in das Nationalkrankenhaus in Oslo eingeliefert. Nachdem die norwegische Zeitung "Se og Hør" zunächst berichtete und Fotos veröffentlichte, die Harald und Königin Sonja (88) beim Betreten der Klinik zeigten, folgte nun die offizielle Bestätigung durch den Palast.