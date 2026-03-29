Palast gibt Update: Norwegens Prinzessin Astrid im Krankenhaus

Die ältere Schwester von König Harald musste am Freitag ins Nationalkrankenhaus in Oslo eingeliefert werden. Die 94-jährige Prinzessin Astrid litt wohl an einer Lungenentzündung. Doch der Palast gibt bereits Entwarnung.

Am Freitag wurde Prinzessin Astrid (94), die ältere Schwester des norwegischen Königs Harald (89), in das Nationalkrankenhaus in Oslo eingeliefert. Nachdem die norwegische Zeitung "Se og Hør" zunächst berichtete und Fotos veröffentlichte, die Harald und Königin Sonja (88) beim Betreten der Klinik zeigten, folgte nun die offizielle Bestätigung durch den Palast.

Kommunikationschefin Guri Varpe erklärte gegenüber dem Portal "Nettavisen", dass die Prinzessin an einer Lungenentzündung erkrankt war. Die Sprecherin gab auch direkt vorsichtige Entwarnung: Prinzessin Astrid befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung. Ob die 94-Jährige sich noch im Krankenhaus befindet, ist nicht bekannt.

Wichtige Stütze für Norwegens Monarchie

Prinzessin Astrid gilt als eine der wichtigsten Stützen der norwegischen Monarchie. Erst im Februar feierte sie ihren 94. Geburtstag und gab dem Sender NRK ein bemerkenswert offenes Interview über ihr Alter. Dabei zeigte sie sich gewohnt humorvoll und reflektiert: "Ich sitze im Sessel und so, aber es sind ja die Beine, die versagen, und nicht so sehr der Kopf, also erinnere ich mich ja an Dinge."

Trotz körperlicher Einschränkungen betonte sie in diesem Gespräch, dass sie weiterhin an offiziellen Terminen teilnehmen wolle. Ihr Pflichtbewusstsein stellt sie immer wieder unter Beweis: Erst an ihrem Geburtstag im Februar eröffnete sie gemeinsam mit Königin Sonja eine Ausstellung.

Auch der norwegische König Harald selbst hat seit einiger Zeit immer wieder Probleme mit seiner Gesundheit. Der 89-jährige Monarch musste erst kürzlich während eines Urlaubs auf Teneriffa wegen einer Infektion und Dehydrierung stationär behandelt werden und steht seitdem unter Beobachtung durch seinen Leibarzt. Im März 2024 musste dem Monarchen nach einer Infektion während eines Urlaubs in Malaysia ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt werden.