Palast feiert ihren 78. Geburtstag: Königin Camilla strahlt in ihrem privaten Reich

1 Königin Camilla lächelt in ihrem neuesten Porträt in die Kameras. Foto: Action Press /Avalon.red / Avalon /Chris Jackson/Getty Images for Buckingham Palace

Zum 78. Geburtstag veröffentlicht der Buckingham Palast ein neues Porträt von Königin Camilla. Das Foto entstand an einem Ort, der ihr besonders am Herzen liegt - ihrem privaten Anwesen Ray Mill House.











Ein warmes Lächeln, die Arme entspannt auf einen Gartenzaun gelehnt - so zeigt sich Königin Camilla auf ihrem neuen offiziellen Porträt zum 78. Geburtstag. Der Buckingham Palast veröffentlichte das Foto am Vorabend ihres Ehrentags am 17. Juli und wählte dafür einen ganz besonderen Ort: das Ray Mill House, Camillas privates Refugium in Wiltshire.