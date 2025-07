Palast der Republik im Ausnahmezustand

1 Drangvolle Enge am Mittwochabend beim Palast der Republik Foto: Schneider

Am letzten Schultag erlebt der Palast der Republik einen Ansturm, als werde Freibier ausgeschenkt. Was von weitem nach einer Demo aussieht, ist eine ungewöhnliche Sommerparty.











Die denkmalgeschützte Mini-Bar, die 1926 als öffentliche Bedürfnisanstalt erbaut worden ist, gehört unter dem schrägen Namen Palast der Republik zu den kuriosen Attraktionen des Stuttgarter Nachtlebens. Stefan Schneider, der 1992 die drei Jahre zuvor eröffnete Bar an der Lautenschlagerstraße übernommen hat, verlangt für den halben Liter Bier 4,80 Euro – damit liegt er deutlich unter dem Durchschnitt dessen, was man in Stuttgart in Kneipen sonst bezahlt. Am Mittwochabend sieht es vor dem kleinen, bei schönem Wetter meist überfüllten Lokal aus, als gebe es Freibier.