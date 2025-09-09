Palästinensische Gebiete: Trump äußert Bedauern über Israels Angriff in Katar

1 Donald Trump hat sein Bedauern über Israels Angriff in Katar ausgedrückt. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Washington - US-Präsident Donald Trump bedauert nach Angaben des Weißen Hauses, dass Katar Ort eines israelischen Angriffs auf die islamistische Hamas geworden ist. Der Republikaner betrachte Katar als engen Verbündeten und Freund der USA, teilte das Weiße Haus mit.