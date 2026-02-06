Pakistan: Mindestens 31 Tote bei Selbstmordanschlag während des Freitagsgebets

Am vergangenen Wochenende kam es in Pakistan zu schweren Kämpfen im Südwesten mit Dutzenden Toten. Nun ereignet sich nahe der Hauptstadt ein Anschlag.
Bei einem Anschlag in Pakistan sind mindestens 31 Menschen in den Tod gerissen worden. Weitere rund 170 Menschen seien bei dem Attentat beim Freitagsgebet in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad verletzt worden, sagte ein lokaler Behördenvertreter. Polizeiangaben nach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus.