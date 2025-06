Pakistan: Löwe aus Privathaltung beschlagnahmt

1 Ranger stehen um einen Löwen, der von der Wildtierbehörde beschlagnahmt wurde. Foto: Privat/dpa/Privat

Die Großkatze sollte Klicks in den sozialen Medien bringen. Immer wieder sorgen illegal gehaltene Wildtiere für Schlagzeilen in Pakistan.











In Pakistan haben Behörden einen Löwen aus illegaler Privathaltung beschlagnahmt. Der Halter in der Millionenstadt Gujranwala in der Provinz Punjab habe das Tier für den Dreh von Videos für die Online-Plattform Tiktok an andere Leute verliehen. Eine dieser Aufnahmen landete schließlich bei der Wildtierbehörde, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizei fahnde nach einem Mann, den sie als Halter des Tieres verdächtigt.